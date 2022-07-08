"أوقاف أسوان" تخصص 1217 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى غدا

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدا السبت، من خلال التشديد على أهمية تطبيق الضوابط التى أقرتها الوزارة فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الأضحى داخل 1217 مسجدا، وهى التى تمثل كافة المساجد التى يتم أداء صلاة الجمعة بها.

وأكد الشيخ حنفى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم التشديد أيضا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المصلين، على أن يتم بالتوازى المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لذلك، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطرق المؤدية إلى هذه المساجد.

وأشار، إلى مواصلة استقبال صكوك الأضاحى والتى وصلت حتى اليوم إلى 350 صكا، والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للقيام بذبحها مجاناً بالمجازر الحكومية التابعة لها.

وفى السياق، يتواكب مع ذلك توفر مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد يوسف بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجا.