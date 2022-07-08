أهم النصائح من أطباء هيئة الخدمات البيطرية لشراء لحوم ذات جودة عالية

كتبت أسماء نصار

أعدت هيئة الخدمات البيطرية التابعة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء ذات جودة عالية وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وجاءت النصائح كالتالي: 1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.

4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.

5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج عند لمسه.

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.

9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .

10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر .

11- تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .