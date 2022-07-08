اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 06:08 م
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أهم النصائح من أطباء هيئة الخدمات البيطرية لشراء لحوم ذات جودة عالية

الجمعة، 08 يوليه 2022 05:39 م
أهم النصائح من أطباء هيئة الخدمات البيطرية لشراء لحوم ذات جودة عالية أضاحى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعدت هيئة الخدمات البيطرية التابعة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء ذات جودة عالية وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 
 
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة
 
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.
 
4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
 
5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
 
6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج  عند لمسه.
 
7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
 
8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.
 
9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .
 
10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر .
 
11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .

عيد الاضحى

العيد

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لحوم العيد

اليوم السابع بلس



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