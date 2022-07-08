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الجمعة، 08 يوليه 2022 07:47 م
أكرم القصاص
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أكبر تجمع بالأراضى المقدسة بعد جائحة كورونا.. غدا فى اليوم السابع

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:00 م
أكبر تجمع بالأراضى المقدسة بعد جائحة كورونا.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "فى أكبر تجمع بالأراضي المقدسة بعد جائحة كورونا.. مئات الآلاف من الحجاج يؤدون الركن الأعظم على عرفات ويستقبلون يوم النحر بـ"منى" اليوم.. "الصحة" السعودية: عدم تسجيل أى أمراض أو إصابات بكورونا.. "شؤون الحرمين": نجاح المرحلة الأولى من خطة الحج لهذا العام.. وخدمات مكثفة للحجيج.

 

 

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