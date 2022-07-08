

وأضاف: "تعجز الكلمات عن التعبير عن صدمتى وحزنى على الوفاة المأساوية لأحد أصدقائي الأعزاء شينزو آبي. لقد كان رجل دولة عالميًا وقائدًا بارزًا وإداريًا رائعًا".



وأفاد بأن آبي قدم "مساهمة هائلة في الارتقاء بالعلاقات الهندية-اليابانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة"، قائلا إن الهند بأكملها "تحزن مع اليابان ونقف متضامنين مع إخواننا وأخواتنا اليابانيين في هذه اللحظة الصعبة".



وأشار مودى إلى أنه أتيحت له الفرصة للقاء آبي ومناقشة العديد من القضايا خلال زيارته الأخيرة لليابان لحضور اجتماع قمة للحوار الأمني ​​الرباعي، مضيفا أن آبي "كان بارعًا وبصيرًا كما هو الحال دائمًا. لم أكن أعلم أن هذا سيكون آخر اجتماع لنا. تعازيّ القلبية لعائلته وللشعب الياباني.



وتوفي آبي ، 67 عامًا ، في المستشفى بعد حوالي خمس ساعات ونصف الساعة من إطلاق النار عليه أثناء إلقاء خطاب حملته الانتخابية في مدينة نارا. وألقت الشرطة القبض على تيتسويا ياماجامي، العضو السابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الأسبق.