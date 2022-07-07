8 سنوات إنجازات.. التنمية المحلية: 300 مليار جنيه استثمارات للمشروعات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على أرض المحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022 باستثمارات بلغت حوالى 300 مليار جنيه.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن تلك المشروعات تنوعت ما بين رصف الطرق المحلية ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية والنظافة وتحسين البيئة والكبارى على المزلقانات الخطرة وكشافات الإنارة بالشوارع والطرق والقروض الميسرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأوضح شعراوي أن الوزارة شهدت خلال فترة رئيس الجمهورية العديد من الإنجازات في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن بمختلف المحافظات بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة الموارد والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة ، مضيفاً أن الوزارة والجهات التابعة لها أنجزت العديد من المشروعات، في قطاعات البينة التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية حيث تابعت جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة.

وقال شعراوى، إن الوزارة سعت كذلك إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة والمساهمة في جهود الدولة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر ، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين .