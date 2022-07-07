اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 03:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسمنت بأبو قرقاص

الخميس، 07 يوليه 2022 03:00 ص
حياة كريمة.. صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسمنت بأبو قرقاص قافلة طبية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، والتى بدأت أمس الأربعاء وتستمر اليوم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 
 
 
 
 

 


مديرية الصحة

حياة كريمه

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة