حياة كريمة.. صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسمنت بأبو قرقاص

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، والتى بدأت أمس الأربعاء وتستمر اليوم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.