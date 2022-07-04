رئيس جامعة طنطا يكرم طالبا بـ"آداب طنطا" بطل عالمى من ذوى الهمم

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمكتبه البطل العالمى محمد الجمال الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بالجامعة، حيث قام بتكريمه لحصوله على الميدالية الفضية للمركز الثانى فى بطولة الجمهورية لرياضة Power lifting عام 2019 لرياضة المكفوفين، والميدالية الفضية للمركز الثانى ببطولة أفريقيا للناشئين لعام 2019، والميدالية البرونزية للمركز الثالث ببطولة الجمهورية لرياضة رفع الأثقال والقوة البدنية لرياضات المكفوفين، والميدالية البرونزية للمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية2020 ، وكذلك الميدالية الذهبية للمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية لعام 2021.

استعرض الطالب محمد الجمال خلال استقبال رئيس الجامعة له كل ما حصده من مراكز فى بطولات رفع الأثقال "فئة المكفوفين" ووجه الدكتور ذكى بتوفير الدعم الكامل له وكل الامكانيات التى يحتاجها وتذليل كافة العقبات لتحقيق مزيد من الانجازات دوليًا ومحليًا.

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة على أهمية التكريم لأبنائه المتميزين رياضياً تقديراً لما بذلوه من جهد مثمر حتى استطاعوا حصد هذه المراكز، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد والمزيد من المراكز المتقدمة فى المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

وأضاف "ذكى" أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً فى كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة ستقوم بتهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن رعاية الموهوبين من أبناء الجامعة وخاصة من ذوى الهمم كمحور وطنى من محاور التنمية المستدامة تم صياغته فى إطار مؤسسى من خلال المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" والتى تبنت الجامعة أهدافها من خلال أنشطة وفعاليات على مدار الأشهر الماضية فى كافة كلياتها وقطاعاتها.