مياه سوهاج تطلق حملة توعية للمواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حملة توعوية لأهالى محافظة سوهاج لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية تتمثل فى ندوات لمسئولى المجلس القومى للمراة ومديرية الزراعة وحملات توعوية لمواطنين فى اماكن التجمعات، وذلك لنشر رسالة التوعية، بالإضافة إلى توعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ وتوزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها، للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.