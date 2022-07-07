اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 10:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه سوهاج تطلق حملة توعية للمواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف

الخميس، 07 يوليه 2022 09:58 ص
مياه سوهاج تطلق حملة توعية للمواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف المهندس محمد صلاح الدين رئيس مياه سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حملة توعوية لأهالى محافظة سوهاج لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.
 
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.
 
وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.
 
وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية تتمثل فى ندوات لمسئولى المجلس القومى للمراة ومديرية الزراعة وحملات توعوية لمواطنين فى اماكن التجمعات، وذلك لنشر رسالة التوعية، بالإضافة إلى توعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ وتوزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها، للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مياه سوهاج

شركة مياه الشرب بسوهاج

مخلفات الاضاحى

عيد الأضحى

صرف صحى



الموضوعات المتعلقة

مياه سوهاج تنتهى من إعداد قائمة مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:06 ص

مياه سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:08 ص

مياه سوهاج تدرب سيدات التضامن الاجتماعى على المبادئ الأولية فى السباكة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:21 م

قطار حياة كريمة يواصل تحركه بالمحافظات.. مياه سوهاج تطرق الأبواب للتوعية بمشروعات المبادرة.. قوافل طبية بـ 6 قرى فى المنيا.. دعم منظومة الصحة بالبحيرة بـ14سيارة إسعاف.. مجمع تكنولوجي وزراعى ببنى عدى فى بنى سويف

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة