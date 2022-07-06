مياه سوهاج تنتهى من إعداد قائمة مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة

سوهاج - محمود مقبول

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من التخطيط لإعداد قائمة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمراكز المحافظة، حيث صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أنه تم إعداد خرائط تفصيلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بجميع القرى بمركزى طهطا وأخميم وإعداد قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تتمثل فى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة وتنفيذ محطة مياه مرشحة جديدة وتوسعات بمحطات معالجة الصرف الصحى القائمة هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتحديد الإحتياجات من المعدات وسيارات الخدمات بمركزى طهطا وأخميم.



وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقدمت بالشكر لمسئولى قطاع التخطيط ومهندسى المخطط العام ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل الهيدروليكى على الأداء المتميز.



ومن جانبها، أشارت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أنه تم إعداد الإحتياجات المطلوبة لمركزى طهطا وأخميم حتى عام الهدف 2030 وأن المشروعات المزمع تنفيذها تساهم فى توفير كميات المياه المناسبة للمواطنين ومد خدمة الصرف الصحى لجميع المواطنين بجميع القرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق رضاهم.

