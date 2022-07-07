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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدائرى بالإسكندرية

الخميس، 07 يوليه 2022 11:01 ص
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدائرى بالإسكندرية الحادث
الإسكندرية - أسماء على بدر

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لقى شخص مصرعه وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس رحلات وسيارة أخرى فى الإسكندرية .

 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من غرفة عمليات المرور بوجود حادث على الطريق الدائرى صباح اليوم، وانتقل فريق من رجال المرور والأجهزه الأمنية، وبالمعاينة تبين أن الحادث بالطريق الدائرى أمام قرية أبيس العاشرة، وتصادم سيارة ميكروباص 3298 س ص س بأتوبيس رحلات رقم 5112 س ى ا، وسيارة أخرى رقم 2951 س ا ح.

 

وأسفر الحادث عن 8 إصابات تم نقلهم بمعرفة الإسعاف إلى مستشفى الميرى التخصصى، وحالة وفاة واحدة، وانتقل إلى موقع الحادث رجال قسم شرطة محرم بك وإدارة المرور، وتم التحفظ على السيارة 3298 بقسم محرم بك، ورفع السيارات الأخرى وتسيير الطريق، ولا يوجد تلفيات بالمال العام، وتحال إلى إدارة الطرق لسرعة المعاينة.


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