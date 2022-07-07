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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طريق أبوسمبل إلى 9 وفيات وإصابة 44 شخصا

الخميس، 07 يوليه 2022 09:22 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طريق أبوسمبل إلى 9 وفيات وإصابة 44 شخصا إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل أسماك مبردة على طريق أسوان أبوسمبل جنوب محافظة أسوان صباح اليوم الخميس، إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 44.

وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى اخطارا بتصادم أتوبيس نقل ركاب، بسيارة نقل أسماك مبردة بطريق أسوان أبوسمبل، وهو ما أسفر عن وجود وفيات ومصابين، وتم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث والذى تبين انه أسفر عن وفاة 9 أشخاص ونحو 44 مصابا، تم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص تم نقلهم إلى المشرحة ونحو 44 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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