مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب بمحافظة الشرقية مصرعه، أثناء عبوره طريق بلبيس – السلام الصحراوى، اصطدمت به سيارة مسرعة، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد أمين ح " 20 عاما مقيم دائرة مركز بلبيس جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية أثناء عبور الشاب الطريق الطريق الاقليمي عند نزلة طريق بلبيس السلام الصحراوى، اصطدمت به سيارة مسرعة وتوفى فى الحال.

بالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.