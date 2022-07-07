اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

الخميس، 07 يوليه 2022 09:04 ص
مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالشرقية أرشيفية - اسعاف
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب بمحافظة الشرقية مصرعه، أثناء عبوره طريق بلبيس – السلام الصحراوى، اصطدمت به سيارة مسرعة، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد أمين ح " 20 عاما مقيم دائرة مركز بلبيس جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية أثناء عبور الشاب الطريق الطريق الاقليمي عند نزلة طريق بلبيس السلام الصحراوى، اصطدمت به سيارة مسرعة وتوفى فى الحال.

بالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


الشرقية

مستشفى بلبيس

نيابة بلبيس

مصرع شاب

طريق بلبيس السلام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة