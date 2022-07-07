للمرة الثانية.. جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام ربة منزل قتلت بنات زوجها

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زكي طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد محمد، وأمين السر مصطفى عبد العظيم، بالإعدام للمتهمة "ر.م.م." ربة منزل بتهمة قتل الطفلة "ريم.أ.ح".



تعود أحداث القضية رقم 11397 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان ببلاغ من الوحدة الصحية يفيد بوصول طفلة متوفية إثر تعذيب بدائرة القسم .



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان أنها توصلت إلى أن المتهمة "ح.م.م" 22 سنة ربة منزل تزوجت من والد المجني عليها الطفلة "ريم .ا.ح " سن 6 سنوات واعتصر تفكيرها الشيطانى إلى إزهاق روحها، واختمرت لديها تلك النية الإجرامية الخبيثة، فاستغلت خلوتها بالمسكن وصغر سنها وفطرتها البريئة، فهمت بتغيير ملابسها، واصطحبت فريستها لغرفة نومها، ووضعتها على الفراش.



وضافت: أحضرت قطعة قماش عليها ماء، ووضعتها علي فمها حتي فارقت الحياة، وعند عودة زوجها إلى المنزل، وجد الطفلة بحالة إعياء شديد قبل دلوفها إلى فراشها فقام الأب بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية التى قررت أن الطفلة متوفية بآثار الخنق، وتحرر محضر بالواقعة.



وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في أعدامها .



يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا، أصدرت حكما منذ يومين بالإعدام للمتهمة "ح.م.م" ربة منزل فى اتهامها بقتل المجنى عليها "ر.أ.ح" شقيقة المجني عليها "رحمة .ا.ح" بالقضية رقم 11398 لسنة 2021 جنايات العامرية ثان .