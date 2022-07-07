كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى بريكست: رحيل جونسون يفتح صفحة جديدة مع بريطانيا

كتب أحمد عرفة

قال كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي انريكي مورا، إن رحيل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يفتح صفحة جديدة مع بريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلانه استقالته.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ووزيرة الثقافة نادين دوريس كانا من بين الوزراء الذين شوهدوا وهم يدخلون داونينج ستريت قبل الاجتماع، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس استقالته من قيادة حزب المحافظين الحاكم .. وقال جونسون إنه تحدث مع رئيس اللجنة القيادية للحزب التي تعرف باسم "لجنة 1922" السير جراهام برايدي وأبلغه بقرار التنحي واتفقا على أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب يجب أن تبدأ الآن.