بوريس جونسون يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء البريطاني بعد ساعات من إعلان استقالته

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عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلانه استقالته.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ووزيرة الثقافة نادين دوريس كانا من بين الوزراء الذين شوهدوا وهم يدخلون داونينج ستريت قبل الاجتماع، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس استقالته من قيادة حزب المحافظين الحاكم .. وقال جونسون إنه تحدث مع رئيس اللجنة القيادية للحزب التي تعرف باسم "لجنة 1922" السير جراهام برايدي وأبلغه بقرار التنحي واتفقا على أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب يجب أن تبدأ الآن.



وأضاف أن الجدول الزمني لاختيار الرئيس الجديد سيعلن الإسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيستمر كرئيس للوزراء لحين اختيار رئيس جديد للحزب.