عزاء شعبى للطالبة نيرة أشرف بالمحلة ووالدها يستقبل المعزين.. صور

الغربية - مصطفى عادل

شهدت دار المناسبات بمسجد الشامى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إقامة العزاء الشعبى للطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة، بعد إعلان الأسرة اقامة العزاء اليوم بعد القصاص العادل من المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقا.

وتوافد المعزون على دار المناسبات لتقديم واجب العزاء لوالد الطالبة نيرة أشرف، ووقف والد الطالبة والحزن يسيطر عليه لاستقبال المعزين من أبناء مدينة المحلة.

وحرص عدد من المواطنين من خارج المحافظة على حضور العزاء لتقديم العزاء لأسرة الطالبة، كما حضر عدد من زملاء الطالبة لتعزية اسرتها.

وتستقبل والدة الطالبة وشقيقتيها البنات فى المكان المخصص للسيدات لاستقبال السيدات اللاتى حرصن على الحضور لتعزية الأم فى مصابها.

كان والد نيرة قد رفض تلقى العزاء فى ابنته إلا بعد صدور حكم قضائى ضد المتهم، وأحالت محكمة جنايات المنصورة الأسبوع الماضى أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا وعقب صدور الحكم أعلن والدها تلقى العزاء فى ابنته اليوم الخميس 7 يوليو بعد تأييد الحكم بالإعدام على القاتل.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.