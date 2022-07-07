بعد صدور الحكم فى قضية نيرة أشرف.. كيف يتم تنفيذ أحكام الإعدام؟

أصدرت محكمة جنايات المنصورة أمس الأول الثلاثاء حكما بإعدام المتهم بقتل "نيرة أشرف" طالبة المنصورة، ويتبقى للمتهم درجة أخيرة أمام محكمة النقض ليصبح الحكم نهائيًا وبات.
ويرصد "اليوم السابع" في نقاط تفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام.
- لابد أن يكون الحكم الصادر بالإعدام نهائياً باتا.
- وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
- ينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
- يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.
- لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم.
- إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه بعض الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
- تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور.
- يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
- ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
- ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
- ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه.
- وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
- عند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
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