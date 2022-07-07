بعد صدور الحكم فى قضية نيرة أشرف.. كيف يتم تنفيذ أحكام الإعدام؟

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت محكمة جنايات المنصورة أمس الأول الثلاثاء حكما بإعدام المتهم بقتل "نيرة أشرف" طالبة المنصورة، ويتبقى للمتهم درجة أخيرة أمام محكمة النقض ليصبح الحكم نهائيًا وبات.

ويرصد "اليوم السابع" في نقاط تفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام.