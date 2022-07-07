صعود بورصة الكويت ودبى بجلسة الخميس.. وتعطل سوق الأسهم بالسعودية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.36% خاسرًا 33.10 نقطة ليغلق عند مستوى 9161.3 نقطة، وصعدت بورصتي الكويت ودبي، فيما تعطلت بورصة السعودية.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحًا 11.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7395.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8225.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% رابحًا 36.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.23 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68% رابحًا 40.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5894.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 141.2 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.91%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والمواد الأساسية بنسبة 0.14%، 0.13%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.04%، على التوالي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.53% رابحًا 47.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3108.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.9 مليون سهم محققة ما قيمته 296.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6485 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 5.69%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.38%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.85%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات، والتأمين بنسبة 1.02%، 0.49%، على التوالي.

وقفز 19 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.31%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 5.57%، وتراجعت 6 أسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.37%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.6 مليون ورقة بقيمة 123.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.21% رابحًا 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1872.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 707.1 ألف سهم بقيمة 431.6 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 27.63% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 8.86%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 36.75% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.7%.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.36% خاسرًا 33.10 نقطة ليغلق عند مستوى 9161.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.868 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 142.4 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8306 صفقة.

وانخفض قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.4%، يليه السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 7.81%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 5.1%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.17%، ثم سهم "مجموعة ايه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 4.41%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 4.2%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 326.5 مليون درهم.