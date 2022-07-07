"صحة دمياط" تعلن فحص 1200 شخص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن فحص 1200 شخص بقوافل المديرية المجانية والتي يتم تنفيذها ضمن فاعليات برنامج مبادرة "حياة كريمة".

وتضمنت القوافل كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن تلك القافلة تردد عليها 1192 مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، لافتا إلى أنه تم تحويل 7 حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة وحيدة، هذا إلى جانب إجراء 373 تحليل معملى وفحص 32 حالة بالأشعة و8 حالات أخرى بالسونار.

وأشار وكيل صحة دمياط إلي أن المبادرة مستمرة لتغطية الاماكن الاكثر احتياجا والمناطق النائية، موضحا أن مبادرة حياة كريمة سجلت تطورا كبيرا في القطاع الطبي منذ انطلاقها، مشيرا إلي وجود خطط شهرية لقوافل مديرية الصحة لضمان تغطية كافة الإمكان بنطاق المحافظة.