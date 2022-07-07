صحة السويس: فتح مراكز تلقى لقاحات كورونا خلال أيام عيد الأضحى

السويس – فريق المحافظات

قال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف فى بيان إعلامي، أن مراكز اللقاح بمحافظة السويس مفتوحه أمام المواطنين من الساعة 10 صباحاً وحتى الثالثة مساء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفيما عدا ذلك من الـساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء، مطالباً المواطنين بالحرص على تلقى اللقاحات ولاسيما التنشيطية الثالثة والرابعة وفقاً للرسائل التليفونية ومواعيد تلقيها بمراكز اللقاح المنتشرة فى أرجاء المحافظة وذلك لتفادى موجات تصاعدية.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة طالب بتكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وكذلك التركيز على تطعيم المواطنين بالجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة لرفع المناعة المجتمعية، فى ظل تصاعد الإصابات بمنطقة إقليم شرق المتوسط وفى ضوء التوصيات الخاصة ببروتوكول إعطاء الجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة.

وكان وكيل وزارة الصحة قد قال فى تصريحات ل " اليوم السابع " أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة استعدادًا لعيد الاضحى المبارك وتوزيع الأطباء على مدار أيام العيد والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية فى المخازن والغاء الإجازات فى جميع أقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات داخل مديريه الصحة والمستشفيات للتحرك العاجل حالة وصول أى بلاغات عن تعرض أى مواطن لحالات مرضيه أو حوادث.