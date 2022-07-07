زعيم حزب العمال يدعو جونسون للتنحى النهائى ويهدد بتصويت على سحب الثقة

كتب سمير حسنى

دعا زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى التنحى عن رئاسة الوزراء بشكل نهائي.

واتهم "ستارمر" فى كلمة متلفزة، جونسون إلى نشر الفوضى، معلقا: " عليه الرحيل" ولا يمكن السماح لبوريس جونسون بالبقاء لعدة أشهر أخرى، محذرا حزب المحافظين من عدم التخلص من جونسون قائلا: "إذا لم يتخلص المحافظون من بوريس جونسون فسنطلب تصويتا على سحب الثقة".

كان السير كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني قال إن استقالة بوريس جونسون هي أخبار جيدة للبلاد، وفقا لصحيفة الجارديان، وقال ستارمر في بيان: "إنها لأخبار جيدة للبلاد أن استقال بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، لكن كان يجب أن يحدث منذ زمن بعيد كان دائما غير لائق للمنصب، لقد كان مسؤولاً عن الأكاذيب والفضائح والاحتيال ويجب أن يشعر جميع المتواطئين بالخزي التام".

وأضاف البيان: "تسبب حزب المحافظين في حالة من الفوضى في البلاد خلال أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود ولا يمكنهم الآن التظاهر بأنهم هم من يفرزونه ، لسنا بحاجة إلى تغيير حزب المحافظين في القمة - نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة .. نحن بحاجة إلى بداية جديدة لبريطانيا"