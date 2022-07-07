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خبيرة لغة الجسد: الأمير وليام وكيت تصرفا كزوجين جدد في مباراة ويندسور الخيرية

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 ص
خبيرة لغة الجسد: الأمير وليام وكيت تصرفا كزوجين جدد في مباراة ويندسور الخيرية الأمير وليام
كتب إيهاب محمد

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ادعى أحد خبراء لغة الجسد أن الأمير وليام و "المغازلة" كيت ميدلتون تصرفوا مثل "زوجين شابين في موعد أول" خلال مباراة بولو خيرية في وندسور، وفقا لموقع صحيفه" ديلي ميل" البريطانيه.
الأمير وليام
الأمير وليام
 
هنأت الدوقة الأمير المنتصر وليام بقبلة على خده اليوم بعد أن أمضت فترة الظهيرة في تشجيعه في كأس رويال للبولو الخيري 2022 في وندسور.
 
كشفت  خبيرة الجسد، جودي: " احتضان كيت في بداية القبلة وهي ترفع ذراعيها للترحيب بوليام مع التعبير عن الرغبة في العناق يُظهر كيف أنهم يخففون أو يخففون لغة جسدهم في الأماكن العامة".
 
وأكدت:"هذه الإيماءة تظهر كيف أن العناق الكامل سيكون أمرًا طبيعيًا للزوجين".
 
وأضاف خبير لغة الجسد:" طريقة تقاطع ساقيها عند الكاحلين، تشير هذه الإيماءة الأنثوية للغاية إلى أنها لا تزال تشعر بالخجل عندما يقبلها زوجها في الأماكن العامه".

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