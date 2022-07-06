اليوم السابع
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صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية أسمنت فى مركز أبو قرقاص ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:00 ص
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية أسمنت فى مركز أبو قرقاص ضمن حياة كريمة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا الى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


مديرية الصحة

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قوافل طبية

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