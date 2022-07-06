ضبط 10 أطنان سماد زراعى ولحوم مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمطاعم وشودار بيع اللحوم تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية والصحية، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير بالتنسيق مع الطب البيطري بحملة تفتيشية علي أصحاب محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وأسفرت الحملة عن ضبط محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجاءت بياناتها علي النحو التالي : المحضر رقم 10443 جنح ابوكبير ضد " ي. م. م " لحيازته سماد زراعى محظور تداوله عباره عن 10 طن سوبر فوسفات بدون فواتير.

المحضر رقم 10444 جنح ابوكبير ضد " ا .م. م " ، لحيازته سماد زراعى ومخصبات بدون فواتير ،بالإضافة الي المرور علي محلات الجزارة و التي أسفرت عن ، 6 محاضر بأرقام 10421 الي 10425 ذبح خارج السلخانه لجزارين بقري طوخ و المناسترلي ، كما قامت الحملة للمرور على المحلات العامه والأنشطة التجاريه أسفرت عن تحرير المحضر رقم 10440 جنح ابوكبير ضد صاحبة سوبر ماركت بناحية خلف الله ابوكبير ، لعدم الإعلان عن الأسعار ، و المحضر رقم 10441 جنح ابوكبير ضد " ن .ا .ح" صاحبة سوبر ماركت بناحية خلف الله ابوكبير ، لعدم الإعلان عن الأسعار ، و المحضر رقم 10442 جنح ابوكبير ضد " ر. ا. ا " ، لوجود سلعه غذائيه بدون فواتير عباره عن 10 كراتين جبنه .