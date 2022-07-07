بسبب فرن بلدى.. اندلاع حريق فى منزلين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب، اليوم الخميس، بمنزلين بقرية "مازروة" التابعة لمركز سمسطا، غربي المحافظة، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس الماشية وطيور منزلية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزلين بقرية "مازروة" التابعة لدائرة مركز شرطة سمسطا، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، اثناء إعداد الخبز البلدي لعيد الأضحى.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارة ومعدات وحدة المطافي بمركز سمسطا، لموقع البلاغ، وتمكنت معاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، الذي شب بمنزلين بالقرية ملك كل من: "رأفت.ش" و"ناجح .هـ" و"محمد .ق" و"ربيع .ق" بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس الماشية وطيور منزلية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق.