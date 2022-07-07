اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بسبب فرن بلدى.. اندلاع حريق فى منزلين ببنى سويف

الخميس، 07 يوليه 2022 10:42 م
بسبب فرن بلدى.. اندلاع حريق فى منزلين ببنى سويف سيارات إطفاء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب، اليوم الخميس، بمنزلين بقرية "مازروة" التابعة لمركز سمسطا، غربي المحافظة، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس الماشية وطيور منزلية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزلين بقرية "مازروة" التابعة لدائرة مركز شرطة سمسطا، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، اثناء إعداد الخبز البلدي لعيد الأضحى.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارة ومعدات وحدة المطافي بمركز سمسطا، لموقع البلاغ، وتمكنت معاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، الذي شب بمنزلين بالقرية ملك كل من: "رأفت.ش" و"ناجح .هـ" و"محمد .ق" و"ربيع .ق" بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس الماشية وطيور منزلية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

أمن بنى سويف

حريق بنى سويف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة