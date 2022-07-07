اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 08:07 م
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السيطرة على حريق محدود داخل غرفة سجلات قديمة بمبنى الغرفة التجارية بالغردقة

الخميس، 07 يوليه 2022 06:54 م
السيطرة على حريق محدود داخل غرفة سجلات قديمة بمبنى الغرفة التجارية بالغردقة سيارات إطفاء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، اليوم علي حريق محدود شب بغرفة سجلات قديمة داخل مبني الغرفة التجارية بالغردقة، دون وقوع أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

 

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق محدود في غرفة سجلات قديمة داخل مبني الغرفة التجارية بالغردقة، فتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحادث، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية .

 

وانتقل إلى موقع الحريق قيادات الأجهزة الأمنية وخالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجارى معرفة أسباب اندلاع الحريق .

 

 


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