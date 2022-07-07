المدعية العامة البريطانية لا تستبعد ترشحها لرئاسة الوزراء

وكالات

أكدت المدعية العامة البريطانية سويلا برافرمان، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يستقيل، وأشارت إلى أنها لا تستبعد أن تترشح لرئاسة الحكومة في المستقبل.

وقالت في تصريح لقناة "ITV" التلفزيونية: "أعتقد حقا أن الوقت قد حان لتنحى رئيس الوزراء جونسون".

وردا على سؤال حول احتمال ترشح رئيس الوزراء، قالت: "نعم، سأفعل.. أن أكون رئيسا للوزراء سيكون شرفا عظيما، لذا نعم سأحاول".

من جهته، حث وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف جونسون على الاستقالة، مما حدا بالأخير إلى إقالته من منصبه.

وأخبر جونسون أعضاء مجلس الوزراء، أنه "لن يستقيل لأنه يعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي".

وأعلن وزيرا الخزانة البريطاني ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد، استقالتهما من منصبيهما، أعقبتها مغادرة 5 وزراء آخرين و10 نواب وزراء وعدد من الموظفين الحكوميين الحكومة، فيما طالب أخرون بوريس جونسون بالتنحي عن منصبه.