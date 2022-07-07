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الأرصاد توجه 5 نصائح للصائمين غدا لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى

الخميس، 07 يوليه 2022 02:12 م
الأرصاد توجه 5 نصائح للصائمين غدا لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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وجهت هيئة الأرصاد الجوية ، عدد من النصائح الهامة للصائمين،  لمواجهة طقس غدا الجمعة الموافق وقفة عرفات، وذلك لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى، كما يلى:
 
1- ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة
 
2- ارتداء غطـاء واقـي للرأس
 
3-  استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس . 
 
4- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية . 
 
5-  الإكثار من تناول المياه والسوائل مع السحور وبعد الإفطار. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غدا الجمعة ، الموافق  وقفة عرفات، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
 
وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يوم غدا الجمعة ، سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة المقبل ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة .
 
 
 
 

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