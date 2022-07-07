الأرصاد توجه 5 نصائح للصائمين غدا لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى

كتب محمود راغب

وجهت هيئة الأرصاد الجوية ، عدد من النصائح الهامة للصائمين، لمواجهة طقس غدا الجمعة الموافق وقفة عرفات، وذلك لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى، كما يلى:

1- ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة

2- ارتداء غطـاء واقـي للرأس

3- استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس .

4- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية .

5- الإكثار من تناول المياه والسوائل مع السحور وبعد الإفطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غدا الجمعة ، الموافق وقفة عرفات، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يوم غدا الجمعة ، سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة المقبل ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة .