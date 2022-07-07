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تفاصيل حالة الطقس غدا وقفة عرفات ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس، 07 يوليه 2022 12:11 م
تفاصيل حالة الطقس غدا وقفة عرفات ودرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، الموافق  وقفة عرفات، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يوم غدا الجمعة، سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة .
 
 
 

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