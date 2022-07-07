انتظام طلاب الثانوية العامة بالمحافظات لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.. إجراءات أمنية واحترازية مشددة.. حظر الدخول بأى أجهزة إلكترونية.. وأولياء الأمور ينتظرون أبناءهم أمام اللجان.. صور

المحافظات – ماهر البهنساوى – إبراهيم سالم

انتظم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات تأمينية واحترازية مشددة، كما انتظم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) .

فيما انتظر عدد من أولياء الأمور أبناءهم أمام لجان الامتحانات على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة إلا أنهم لجأوا إلى الأماكن التي بها ظلال وتحت الأشجار وذلك من منطلق حرص أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم وتحفيزهم .

وفي محافظة الإسكندرية فتحت لجان الامتحانات أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس ، والتي بدأت الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات حتى الساعة 12 وسط إجراءات مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات داخل اللجان.

وأعلنت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية، و(2210 ) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

ومن جانبة أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تنتهي فى 21 يوليو الجاري

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار فى عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الازعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبى ومشرفى اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وفي القليوبيه، انتظمت لجان الامتحانات، فى خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، وسط حالة من ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام اللجان، لمتابعة أداء امتحانات الثانوية العامة، رافعين أيديهم بالدعوات بالتوفيق لأبنائهم خلال أداء الامتحان، وأيضا وسط مجهود كبير من قبل رجال أمن القليوبية الذين يحرصون على توفير محيط هادئ بلجان امتحانات الثانوية العامة، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء.

فيما شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة، بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022، والتى بدأت اعتبارا من الإثنين 20 يونيو، وتنتهى فى 21 يوليو.

وأوضح المحافظ، أنه تم الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات، من خلال الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

وأكد الهجان، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، مضيفا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كل وسائل الإعاشة والإقامة بها.

وفى محافظة الوادي الجديد باشرت غرفة العمليات بقطاع تعليم المحافظة، برئاسة الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالمحافظة، اليوم الخميس، أعمالها فى متابعة إمتحانات شهادة الثانوية العامة وانتظام الطلاب والطالبات في امتحان اللغة الأجنبية الأولى .

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على التواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة و غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة حيث استقبلت 10 لجان طلابها لآداء الإمتحانات.

وأوضح الدكتور جمال ان طلاب إتمام شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية يؤدون الإمتحان بمادة الكيمياء فيما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الإمتحان بمادة الجغرافيا وذلك لمدة 3 ساعات بدأت 3 صباحا وحتى 12 ظهرا .

ولفت وكيل التعليم بالمحافظة إلى توجيهاته المستمرة بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو مشكلات، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.



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