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7 نقاط تلخص منطوق حكم الجنايات بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:20 م
7 نقاط تلخص منطوق حكم الجنايات بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة نيرة أشرف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بإعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة "نيرة أشرف"، وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات موضحا لتفاصيل حكم المحكمة بشأن كل ما هو متعلق بالقضية.

ويرصد "اليوم السابع" في نقاط ما جاء في منطوق الحكم.

1- صدر الحكم بعد مطالعة الأوراق وما دار في جلسات المحاكمة وسماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة.

2- رأي فضيلة مفتي الجمهورية انتهى إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا.

3- الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتايد شرعا في حقه وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق.

4- ثبت الجرم أيضًا من خلال المعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة.

5- حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

6- إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

7- إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.


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