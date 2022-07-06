4 سبتمبر آخر موعد لطعن المتهم بقتل "نيرة أشرف" على حكم إعدامه

كتب أحمد الجعفرى

انتهى الفصل الأول من فصول محاكمة "نيرة أشرف"، ويبقى الفصل الأخير للمتهم، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يحق لدفاع المتهم الطعن على الحكم في خلال 60 يوم من صدور حكم المحكمة.

وصدر حكم محكمة الجنايات بتاريخ اليوم 6 يوليو، وهو ما يعني أن أخر موعد للطعن على الحكم الصادر ضد المتهم هو 4 سبتمبر المقبل.

وتعد محكمة جنايات المنصورة حيثيات حكمها القاضي بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، تمهيدًا لإيداعها في خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتم تحديد جلسة اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم، وبعد ورود الرأى الشرعى صدر الحكم بإعدامه.