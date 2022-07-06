وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الأضحى

كتب: محمود عبد الراضى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء بها"بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة .. راجين المولى أن يُعيده على سيادتكم والأمة المصرية والعربية بالخير واليُمَّن والبركات.

سيادة الرئيس.. ونحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتي نسترجع فيها قيم التضحية والفداء نعاهد سيادتكم على المزيد من العطاء والوفاء.. وتقديم كل غالٍ ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن والزود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم.. والحرص

على تدعيم ركائز الاستقرار.. لتمضي مسيرة العمل الوطني فى تحقيق أهدافها.. وترسيخ غدٍ مشرق بالتنمية والازدهار.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جاء بها "بمشاعر يملأها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية.. حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم فى معارك البناء والنماء.. ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والازدهار، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير".

كما بعث توفيق برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

بمناســــبة حلول عيد الأضحى المُبارك يشرفني أن أُعــرب لشخصكم الكريم والسادةُ وكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ المُوقر عن أصـدق التهاني مقـــرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيــــق والســــداد.. وإننا إذ نستقي من نفحاتِ هذه الأيام المباركة معاني الصبر والعطاء فداءً لقيم الإيمان والاحتساب.. لنجد في ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أُطر التكاتف.. لدفع مسيرة العمـل الوطني وبلوغهــا لتطلعات الشـعب المصري العظيــم، أدام المولى جلت قدرته علينا نعمة التآزر والتكامل وجعل نصرته للمسيرة الوطنية غالبة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

كما بعث برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يسرني أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات.

إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتي نستقي منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء.. فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيداً مباركاً وأن يعيده على سيادتكم وعلى الأمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة الغالية كل ما تصبوا إليه من تقدم وتنمية ورخاء وإزدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير".

كما بعث رقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.

يُمثل احتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزاً متجدداً لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان.. ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية والفكر المستنير.. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض.. وأن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق.

ما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام.. شاخصةً أبصارها نحو مشهد عطاء وتضحية الواثقين بنصر الله تعالى للمخلصين من عباده.. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يَعُم على شعبنا العظيم وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية.

كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أسامة عســكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بها " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة، وعزائم ماضية قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته.. مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جاء به:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وإننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تجسد قيم العطاء والتضحية والفداء فإننا ندعو المولى العزيز القدير أن يجعله عيداً مباركاً على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.

كما بعث برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعياً المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عــام وفضيلتكم بخــــير،،

كما بعث برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام. . بوزارة الداخلية.. جاء بها:

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين

ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

إننا فى ظلال هذه المناسبة الغراء نستقي العديد من القيم والمعاني والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء للإسهام الجاد فى تأمين المصالح العليا للبلاد.. ونرجو من المولى عز وجل خير الجزاء مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام.. على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل عــــام وأنتــم جميعـــــاً بخــــير .