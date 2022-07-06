وزير التموين: مخزون اللحوم يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 14.7 شهر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

واطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة في هذا الشأن، وحجم تعاقدات اللحوم ، مشيرا إلى توافر مختلف أنواع اللحوم؛ فبالنسبة للحوم الحية فنوه الوزير إلى أنها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهر، كما تكفي اللحوم المجمدة لمدة 6.5 شهر، إضافة إلى أن الدواجن تكفي 7.4 شهر.

كما أشار الوزير إلى استمرار الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة.