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نائب وزير الاتصالات: لدينا 5 ملايين مشترك على بوابة مصر الرقمية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:42 م
نائب وزير الاتصالات: لدينا 5 ملايين مشترك على بوابة مصر الرقمية وزارة الاتصالات -أرشيفية
محمود رضا الزاملى

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قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، نتبع أحدث الأساليب العلمية والتقنية في حماية البيانات المسجلة على المنصة، وصلنا لـ 5 ملايين مشترك وأتممنا 20 مليون معاملة على بوابة مصر الرقمية.
 
وأضاف نائب وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن أغلب الخدمات التي يهتم بها المواطنين "التموين"، وهذا قلل الضغط على المكاتب الحكومية، وكذلك خدمات المعاشات والتأمينات وخدمات النيابة العامة والشهر العقارى وخدمات المرور والإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن 138 خدمة يمكن الاستفادة منها على بوابة مصر الخدمية. 
 
وتابع نائب وزير الاتصالات، أن المنصة مشروع للدولة المصرية كلها وليست لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمفردها وأنها تحتاج لمزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة لتقدم خدمة جيدة لجميع أفراد المجتمع ويستطيع المواطنيين التسجيل علي المنصة، لإنهاء كافة الخدمات الحكومية، من خلال تبادل 3 ملايين معاملة فى اليوم الواحد بين الجهات الحكومية للتأكد من المعلومات، لافتا إلى أن البوابة في حالة تطوير دائم. 

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