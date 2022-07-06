مياه أسيوط تنظم زيارة لطلاب كلية الزراعة لمحطة عرب المدابغ للتعرف على مراحل تنقية المياه

كتب أحمد حسن

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد زيارة لطلاب كلية الزراعة تحت اشراف الدكتور صلاح إسماعيل عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة ودورها فى التوعية.

واستقبل المهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط والوادى الجديد، وفد كلية الزراعة لمناقشة فاعليات التعاون بين الشركة وكلية الزراعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ في إطار الحرص على تبادل الخبرات المعرفية من أبناء كلية الزراعة وكيفية تطبيقها بصورة عملية بمحطات تنقية مياه الصرف الصحي.

وجاءت الزيارة لتدريب أبناء كلية الزراعة على أهم إجراءات عمل تنقية مياه الصرف الصحي وتعريفهم الفرق بين أساليب المعالجة الثنائية والمعالجة الثلاثية المستخدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من المياه الناتجة من عملية معالجة مياه الصرف الصحي.

وصرح "درة" أن الشركة بصدد إبرام بروتوكول تعاون علمي و بحثى مع كلية الزراعة في مجال الأراضي والمياه تعزيز لدور الشركة في مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات بالمجتمع المحيط بها، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتحسين وتعزيز قدرات العاملين في قطاع المياه، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين.