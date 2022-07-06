وقال جانتشيف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، إن السكان المحليين يسألون كثيرا حول إمكانية الحصول على الجنسية الروسية، رغم الإعلان في وقت سابق عن تحرير 20% تقريبا من أراضي منطقة خاركوف.

وأضاف أن الوضع في الأجزاء المحررة لا يزال متوترا، مشددا على أن العديد من التجمعات السكنية تتعرض لقصف مستمر من جانب القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الخطر الدائم لعمل المجموعات التخريبية.

وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن مصدر عسكري روسي اليوم الأربعاء، أنه تم استخدام السلاح الكهرومغناطيسي الروسي "ستوبور" لأول مرة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا للتصدي للطائرات بدون طيار.

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن استخدام هذا السلاح الجديد تكلل بالنجاح بشكل كامل، مؤكدا الحاجة الملحة لهذه الأجهزة المحمولة المضادة للطائرات بدون طيار بسبب عددها الكبير فضلا عن مختلف المروحيات الصغيرة التي يستخدمها جيش أوكرانيا.

من ناحية أخرى، دعا حاكم منطقة دونيتسك "بافلو كيريلنكو" اليوم الأربعاء، المدنيين في مدينة سلوفيانسك إلى الخروج فورا بسبب القصف الروسي المتواصل.

وقال " طوال هذا الأسبوع لم يمر يوما من دون قصف، متهما القوات الروسية باستهداف تجمعات المدنيين في المدينة عمدا".

يذكر أن قصفا روسيا وقع قبل ساعات قليلة استهدف أحد أسواق مدينة سلوفيانسك أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.