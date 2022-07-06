اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:02 م
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مقتل فلاح فى مشاجرة مع شقيقه بمركز سنورس بالفيوم

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:41 م
مقتل فلاح فى مشاجرة مع شقيقه بمركز سنورس بالفيوم جثة -ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقي فلاح مصرعه، في مشاجرة بينه وبين شقيقه الأصغر، خلف مستشفى سنورس المركزي بالفيوم، إثر طعنه بسلاح أبيض، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى سنورس المركزي، بوصول (ع.ج.ا)، جثة هامدة نتيجة حدوث نزيف، إثر طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة مع شقيقه خلف مستشفى سنورس المركزي، بسبب خلافات مالية، بحسب شهود عيان.


انتقلت قوات الشرطة بمركز سنورس، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابته بنزيف بسبب طعنه بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت جثته إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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