مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد عيادات الصحة المدرسية والسلام

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، عيادة السلام، يرافقه الدكتور محمود حسين عضو إدارة الشئون الطبية، والدكتورة هناء الروينى مدير العيادة، ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية، كما تفقد عيادة بني سويف الشاملة بتواجد الدكتورة هالة عبد العظيم مدير العيادة، وأحمد بهنساوي رئيس الشئون المالية والإدارية، وعيادة الصحة المدرسية ببنى سويف بتواجد الدكتورة دعاء أحمد صلاح مدير عيادة.

وتفقد مدير الفرع سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

وتفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات وعيادة الأسنان والمعمل وغرفة التعقيم وغرفة النفايات للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات و الأدوية واتباع سياسات مكافحة العدوى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة و التباعد وعدم وجود تكدس ،وشدد على حسن معاملة المنتفعين خصوصا كبار السن والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.



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