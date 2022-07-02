التأمين الصحى ببنى سويف يفتح باب التقديم للمدرسة الفنية للتمريض "بنات"

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، عن فتح باب التقديم للمدرسة الفنية للتمريض "بنات" للعام الدراسى 2022/2023 ، للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية بحد أدنى "250 درجة" وذلك فى الفترة من السبت 16 يوليو الجاري، وحتى 23 من نفس الشهر.

شروط التقديم :-

_ أن تكون المتقدمة من مواليد محافظة بنى سويف .

_ السن فى 1/10/2022 (15 سنة)

_ من سكان مركز إدارى بنى سويف

_الحصول على الشهادة الإعدادية لهذا العام من محافظة بنى سويف (إدارة بنى سويف التعليمية)

_ مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك

_ الحد الأدنى للمجموع التقديم 250 درجة .

الأوراق المطلوبة :-

_صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر .

_صورة بطاقة ولى الأمر (فى حالة وفاة ولى الأمر يتم إحضار صورة شهادة الوفاة )

_ إيصال مرافق حديث باسم ولى الأمر ( كهرباء – غاز – مياه )

_ شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التى حصلت منها الطالبة على الشهادة الاعدادية.

_ دوسيه كبسولة " بلاستبك" .

_ إحضار أصول الأوراق للمطابقة .

حيث يتم شراء ملف التقديم من مقر المدرسة بمبلغ (100 ج) "فقط مائة جنيه "والحصول على إيصال رسمى وذلك عند التقديم .وعدم دفع أية مبالغ لأى شخص بخلاف ثمن الملف

نظام القبول بالمدرسة :-

استيفاء الشروط السابق ذكرها .

اجتياز اختبارات القبول بعد التقديم بنسبة لا تقل عن 70% من درجة كل مادة (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية –الحاسب الآلى )

اجتياز المقابلة الشخصية .

القبول طبقاً للعدد المقرر قبوله عن اجتياز الاختبارات والشروط السابقة لأعلى المجاميع .

يقتصر التقديم على حضور الطالبة وولى الأمر فقط

مواعيد التقديم :تبدأ 16 يوليو وتستمر حتى 23 يوليو" وفق شرائح المجموع " بمقر المدرسة بمبنى الهلال بجوار الإسعاف /مدينة بنى سويف وبحسب الجدول التالى :

يوم السبت 16 يوليو: الحاصلات على مجموع 280 درجة حتى 275 درجة

يوم الأحد 17 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 275 حتى 270 درجة

يوم الاثنين 18 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 270 حتى 265 درجة

يوم الثلاثاء 19 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 265 حتى 260 درجة

يوم الأربعاء 20 يوليو : الحاصلات مجموع أقل من 260 حتى 255درجة

يوم الخميس 21 يوليو: الحاصلات على مجموع أقل من 255 حتى 250 درجة

يوم السبت 23 يوليو: المتخلفين عن التقديم "لأعلى المجاميع"

تنويه هام:

الالتزام باليوم المحدد وفق شرائح المجموع ولن يتم استلام الملف إلا بحسب المواعيد المحددة بالجدول المرفق.