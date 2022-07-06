مدير التعليم الفنى بالقليوبية يبحث مع مديرى المدارس الاستعداد للعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفنى بتعليم القليوبية، الاجتماع الرابع على التوالى لمديرى المدارس الفنية "صناعية وتجارية"، اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وبحضور المهندس على جلال مدير إدارة التعليم الصناعى، ومحمد عسكر مدير إدارة التعليم التجارى، ومهندسة يارا حمدى شاكر مدير إدارة التنسيق الفنى ومسئول التدريب والجودة بالتعليم الفنى بالمديرية.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الاجتماع يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومن خلال منهجية قائمة على العمل الجاد والمثمر بما يتواكب مع التنمية الشاملة والتى تنتشر فى ربوع الوطن.



وتابعت، أن الاجتماع تضمن مناقشة قبول الملفات وتطبيق منهجية الجدارات، والاستعداد للعام الدراسى الجديد بمافى ذلك امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والدبلوم خلال الفترة القادمة.



وشدد مدير عام التعليم الفنى، على معاملة الجمهور بكل رقى وتيسير التقديم لأبنائهم بمدارس التعليم الفنى وحظر تقاضى أية أموال بالمخالفة من الطلاب مع الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسى من الآن، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس.



وأبدى الحضور، استعدادا بالغا لتنفيذ التعليمات، كما هنأ مدير عام التعليم الفنى جموع العاملين بالتعليم الفنى بتفوق طلابنا وحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية صناعى وتجارى وفندقى وزراعى.

