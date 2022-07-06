محافظ كفر الشيخ: تدعيم مستشفى الحميات بدسوق بمحول قدرة 1 ميجا بتكلفة 4 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تدعيم مستشفى الحميات بمحول قدرة 1 ميجا "1000"كيلوو، و 2 كومباكت " وحدة فصل "، بتكلفة أربعة ملايين جنيه دعم من وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك لدعم المبنى الرئيسى سعة 60 سرير، ودعم مبنى الفيروسات الكبدية الجديد بالمستشفى، ودعم قسم التعقيم والمطبخ والمغسلة، لمواجهة الأحمال المبانى الجديدة.

وشهد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ، تدعيم مستشفى الحميات بالمحمول وتركيبه بحضور المحاسب أحمد سلطان نائب رئيس المدينة ، والمهندس محمد الشراكى، والدكتور محمد جاويش، مدير مستشفى حميات دسوق، وميخائيل عبده ناشد، رئيس قسم الصيانة بمستشفى حميات دسوق ، مدحت غنيم شركة الكهرباء.