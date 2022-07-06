اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:40 م
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محافظ شمال سيناء يسلم ماكينة خياطة لفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:11 م
محافظ شمال سيناء يسلم ماكينة خياطة لفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة جانب من الحدث
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة علي مستوي أجهزة الدولة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن المحافظ قام بتسليم ماكينة خياطة لإحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى "نورهان عادل العبد"، مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية، بحضور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى.
 
وقال محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى نقوم بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات الصغيرة، لتوفير فرص عمل حقيقية وعائد مادي مناسب.

 


شمال سيناء

مشروع صغير

ماكينة خياطة



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