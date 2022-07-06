محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

القليوبية إبراهيم

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، احتفالية جامعة بنها بالذكرى السنوية التاسعة لثورة 30 يونيو، والتي نظمتها جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعمداء ووكلاء الكليات، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هاني زكريا المشرف على ملاعب الجامعة، والدكتور أحمد نجيب منسق أسرة من أجل مصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأمناء المساعدين، وطلاب الجامعة.

وخلال كلمته قدم الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى ستظل البداية الحقيقة لبناء الجمهورية الجديدة فى مختلف المجالات، حيث استطاع الشعب المصري من خلالها صناعة مجد وتاريخ عظيم ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل، مؤكدًا على ان ما نعيشه اليوم هو ثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس الجامعة، إن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديداً فى التاريخ المصرى المليء بالتحديات، حيث شكلت مرحلة فاصلة، وأنهت على كابوس كان سيؤدى استمراره إلى الدخول فى نفق مظلم ، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد نجح فى العبور بالبلاد رغم صعوبة الاختيار والمؤامرات إلى مرحلة الأمن والأمان و التعمير والبناء في كل المجالات ليسطر ملحمة يشهد بها العالم كله، مؤكدًا علي أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، فالكل لا يملك سوى العمل الجاد والمستمر لتحقيق غدً مشرق.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أنه فى الوقت الذى تقوم به القوات المسلحة ورجال الشرطة فى حربها ضد الإرهاب تنفذ خطة محكمة وفعالة للتطوير والتنمية في كافة ربوع مصر نتج عنها مشروعات قومية كبرى وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، وساهمت في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أجل النهوض بالدولة وأملاً فى غد أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إننا نحتفل اليوم بذكرى مرور تسعة أعوام علي ثورة يونيو المجيدة تلك الثورة التي اجتمعت فيها كل طوائف الشعب المصري للحفاظ على هوية هذا الوطن وعلى تاريخه العريق وعلى الدولة المصرية المدنية وأمنها القومي والتي أثبتت للعالم أن إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير وتطلعه لمستقبل أفضل لا يمكن أن يقف أمامها عائق.

وأشار المحافظ إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتكون بداية جديدة في حياة الشعب المصري ليبدأ عهدا جديدا من البناء والتطوير والتنمية الشاملة بسواعد أبناء الوطن للمخلصين وبقيادة حكيمة تؤمن بأنه لابد من الوقوف صفا واحدا لمجابهة كافة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنه منذ تلك اللحظة وعلى مدار تسعة أعوام لم يلتفت الشعب المصري لدعاة التدمير والتخريب وتصدى لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، كما استطاعت الدولة ان تستعيد مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا، كما تبنت القيادة السياسية العديد من المبادرات التي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق مستوى معيشة أفضل وتحسين جودة الحياة، وبناء الإنسان المصري.

وتابع محافظ القليوبية، أنه في ظل الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة فانني اتوجه لأبناء محافظة القليوبية بخالص التهنئة واتمنى أن نستمر جميعا يدا واحدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الإرهاب الذي حدث فى مصر كان المقصد منه إسقاط الدولة، وأنهم فجروا الكنائس والمساجد حتى يحدثوا فتنة طائفية بين المواطنين، وكان الغرض هو إسقاط الدولة المصرية من الداخل.

من ناحية أخرى، وعلى هامش الاحتفالية، كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الفائزين في دورة 30 يونيو والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بعنوان ( إرادة شعب ) لخماسي كرة القدم بين كليات الجامعة، حيث فاز بالمركز الأول كلية التجارة ، وفاز بالمركز الثاني كلية الهندسة ببنها ، وفاز بالمركز الثالث كلية التربية الرياضية.