محافظ الغربية يوجه بتكثيف عمال النظافة بوردية الفجر وصرف حوافز إضافية

الغربية مصطفى عادل

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة في الخامسة من صباح اليوم، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بالمحلة وطنطا وسمنود، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتزويد عدد العمالة في وردية الفجر، حتى يتم إزالة كافة المخلفات في الصباح الباكر، وصرف حوافز إضافية لهم.

وتفقد محافظ الغربية أعمال النظافة بحي أول وثان طنطا والمحلة وسمنود، حيث تم كنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة بواسطة المكنسة وكنس السفوة وتجميعها ونقلها بالعمالة والمعدات، كما تابع رفع القمامة والمخلفات اليومية من نقاط تجميع القمامة ونقلها بالعمالة والمعدات والسيارات المخصصة لذلك.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ جهود عمال قسم المتنزهات بتقليم وتهذيب الأشجار وتنظيف وري الزراعات بالأحواض ورفع ناتج التقليم وغسل الأرصفة والميادين ورش الشوارع بسيارات الرش لتهدئة الأتربة.

وأكد رحمي على استمرار جولاته الصباحية من أجل متابعة أعمال النظافة اليومية لإظهار جمال المدن ومنع انتشار الأمراض والأوبئة والعيش في بيئة صحية آمنة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، و سعد نصر رئيس حي أول المحلة، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ،الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا و اسلام النجار رئيس مركز ومينة سمنود.