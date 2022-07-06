محافظ أسوان: غرامة فورية 10 آلاف جنيه فى حالة الذبح بالشوارع بعيد الأضحى

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بأعراض متباينة وغير ظاهرة، بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى نائب وأحمد شعبان، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأيضاً المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات، علاوة على القيادات الأمنية.

ووجه المحافظ بعودة تطبيق الإجراءات الوقائية فى أماكن التجمعات المتوقعة أثناء فترة العيد، مع تكثيف حملات التطعيم والتوعية.

وعقب استماعه لعرض رؤساء ومديرى القطاعات الخدمية والوحدات المحلية لخطط الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، والجهود التى ستبذل خلال المرحلة الحالية طبقاً لمهام كل منهم، حذر اللواء أشرف عطية من أن الفترة القادمة وخاصة إجازة العيد ستكون فترة تقييم شامل لأداء جميع المسئولين.

وأشار إلى تنظيم مسابقة بين المراكز والمدن لتطبيق قاعدة الثواب والعقاب ، ولاسيما فى التواجد الميدانى لمواجهة أى شروع فى التعدى على أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو بناء بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، وأيضاً لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول ، بجانب رفع الإشغالات ، ومصادرة البضائع والمضبوطات ، مع توجيهها إلى دور الرعاية الاجتماعية ، علاوة على إحكام الرقابة المرورية على عربات التوك توك للحد من سيرها فى الشوارع الرئيسية ومداخل السوق السياحى وميدان المحطة، مؤكدا أنه سيتم توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على صاحب المركبة فى حالة مخالفة ذلك ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مخالفات عربات الحنطور ، والتى تصل إلى المصادرة النهائية للعربة أو الحصان.

وشدد على منع ذبح الأضاحى فى الشوارع والأماكن العامة ، وتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه فى حالة المخالفة ، وخاصة فى ظل فتح جميع المجازر الحكومية مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك لحماية المواطنين من تداعيات إلقاء مخلفات الأضاحى ، وخطورتها على الصحة العامة بإنتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة ، وكذا تسببها فى إنسداد شبكات الصرف الصحى وتأثيرها على جودة المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاثية ، لأنها تعتبر ضمن التلوث الصناعى.

وكشف أشرف عطية بأنه سيتم إنهاء التعاقد مع شركات النظافة العاملة فى أحياء مدينة أسوان حيث سيتم الإعتماد على العاملين والمشرفين والمعدات التابعة لمشروع النظافة الخاص بالوحدة المحلية ، لحين الدخول بشكل كامل فى منظومة المخلفات الصلبة لوزارة التنمية المحلية.

ووجه برفع درجة الاسعتداد في غرفة عمليات المحافظة بنوبتجيات ومهام محددة لإستقبال أي شكاوى أو مطالب جماهيرية على الخط الساخن 114 ، وكذلك إستقبال أي شكاوى متعلقة بإنقطاع التيار الكهربائى أو سوء الخدمة على الخط الساخن 121 كول سنتر ، وهو الذى يتوازى مع فتح غرف عمليات لباقى قطاعات المرافق العامة والوحدات المحلية وسرعة التدخل فرق الصيانة ، بالإضافة إلى المتابعة لنظافة وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة ، والأماكن الترفيهة ، مع إنتظام مواقف السيرفيس لتخفيف أى معاناة عن المواطنين فى ظل درجات الحرارة العالية ، وأيضاُ متابعة حركة العبارات واللنشات النيلية لضمان الإلتزام بالحمولة المحددة لها من الركاب والمركبات ، فضلاً عن مواجهة ظاهرة السباحة فى مجرى نهر النيل وعلى الجزر النيلية للحد من حالات الغرق.

وأمر محافظ أسوان بأن تكون هناك ملة واحدة لتوزيع المساعدات الغذائية ، وخاصة اللحوم خلال فترة العيد على الأسر الأكثر إحتياجاً بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد لمنع الإزدواجية فى عملية التوزيع وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لهذه الأسر فى ظل قيام مبادرة " الناس لبعضهم " بذبح 22 عجل ، وأيضاً قيام مديرية الأوقاف بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى ، بالإضافة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى نفس الإتجاه.

وخلال جلسة المجلس التنفيذي تم إستعراض جهود المديريات الخدمية إستعداداً لفترة العيد حيث قامت مديرية الأوقاف بإعداد وتجهيز 1217 مسجد وساحة ملحقة بها لأداء صلاة العيد ، مع قيام مديرية الطب البيطرى بدعم المجازر الحكومية بأطقم الأطباء البيطريين لتعمل على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدمات ذبح الأضاحى ، وأيضاً التوعية الإرشادية ، بجانب قيامها خلال الأيام الماضية بحملات على الأسواق أسفرت عن ضبط 1.5 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمى.

فيما قامت مديرية التموين بحملات مماثلة نتج عنها تحرير 682 محضر مخالفة ، علاوة على توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية ، وصرف حصص الدقيق المربوطة على البطاقات التموينية بنسبة 40 % ، فيما يعتمد 60 % من المواطنين على المخابز البلدية.

بينما قامت مديرية الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الإستعداد فى المستشفيات وفرق الإنتشار للإسعاف ، مع توفير أرصدة كافة فى بنوك الدم ، ومن الأدوية والمستلزمات الطبية ، وهو الذى تزامن مع قيامها بحملات على الأسواق حيث تم المرور على 219 منشأة ، وتحرير 165 محضرا ، وغلق 34 منشأة ، وإعدام 1.7 طن ، و 566 لتر من الأغذية والمشروبات المتنوعة المتناهية الصلاحية.