محافظة كفر الشيخ تعلن درجات القبول لمدارس التمريض بحد أدنى 250 درجة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2022م / 2023م، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ابتداء من السبت الموافق، 16 يوليو الجاري، ولمدة 15 يوماً، على أن يكون الحد الأدنى للتقديم 250 درجة ويتم التقديم بالمدارس بنظام الشرائح موزعة.

كما أوضح البيان الأوراق المطلوبة، ملف ورقي مدون عليها بيانات الطالب " الاسم والمجموع –الادارة التعليمية – العنوان – رقم التليفون " يحتوي على :-

1-صورة استمارة النجاح للشهادة الإعدادية 2021/2022 م يتم إحضار الأصل للاطلاع عليه

2-صورة شهادة الميلاد للطالب

3-صور الرقم القومي لولي الأمر

4-افادة من الادارة التعليمية بإتمام الطالب مرحلة التعليم الاساسي" الاعدادية" بنفس الإدارة التعليمية

5-طلب الالتحاق بالمدرسة يتم الحصول عليه من مقر المدرسة، مرفق به 2 صورة شخصية.

كما أوضح البيان شروط وقواعد للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022/2023 م

1-الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية

2-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصا على مبدأ التوطين .

3-لايقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عاما دون استثناء

4- الالتزام في القبول في المجاميع الأعلى أولا ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي

5-تتراوح الأعداد المقبولة في الفصل الواحد بين " 25 -30 طالب / طالبة "

6- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك

7-تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر

8-ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

9-يشمل اختبار القدرات مايلي سواء تحريرا أو شفهيا خلال كشف الهيئة ( اختبار لغة انجليزية – اختبار لغة عربية – القدرة على التعامل مع الحاسب آلي ..............) وعلى ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة .

10- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات " الاختبار النفسي بواسطة اخصائي امراض نفسية – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملة – المظهر العام – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن".

11-الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة " كشف نظر – كشف باطنة – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة " والكشف الطبي موضحا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفرمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

12-في حالة اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ القرارات التالية :-

13- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة لا يعتبر مقبول الابعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة .

14- تعهد على الطالب أو الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان

15- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة

16- عدم النقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى خلال فترة الدراسة حيث أن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إداري.