محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي وغرامة 50 ألف جنيه للذبح بالشارع

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا والتأكد من سلامة الاضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها.

كذلك تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها ، مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها باسعار مخفضة للاهالى ، وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة ، لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

من جانبه قال المهندس ماهر عبد القادر سويلم مدير مديرية الزراعة بالبحر الاحمر انه يتم توفير السلع الاساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها ، ليتم توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الالبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحر الاحمر باسعار مخفضة عن الاسواق ليصل كيلو اللحوم البلدى ل 140 جنيه و كيلو اللحم الضأن من 90 الى 100 جنيه.

كما يتم توفير خراف حية بمقر المديرية ، موضحا انه يوجد 7 منافذ بيع بمدينة الغردقة ، و4 منافذ بمدينة سفاجا منها عنبر تربية دواجن ، و 4 منافذ بمدينة رأس غارب و 2 بمدينة القصير ، كما يتم عمل معاينات فى المزارع الانتاجية للتأكد من سلامة انتاجها .

كما أوضح الدكتور محمد براوى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر انه يتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا ، ويتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح بدون أى رسوم خلال ايام التشريق ، مشيرا انه يتم تطبيق غرامة 50 الف حنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع ، وقد قامت المديرية بمناشدة الاهالى بعدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الاضحية.

كما اشار الى اعمال المديرية المستمرة من القيام بحملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم ، بالتعاون مع الجهات المعنية و حملات عامة لضبط الاسوق ، فقد تم ضبط طن 280كيلو من اللحوم والدواجن والاسماك الغير صالحة للاستخدام وعمل محاضر لهم وتقديمها للنيابة المختصة ، كما تم تدعيم الأقسام بالمديرية بالأعداد اللازمة ، ورش وتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية و صيانات دورية للمجازر استعدادا لعيد الاضحى المبارك .

ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء ، اجتماع المجلس التنفيذي، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه والانتهاء منه ومناقشة أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ، بالإضافة إلي مناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك في بداية الاجتماع رحب المحافظ بجميع الحضور مقدماً لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، موجهاً مديرية الأمن بزيادة عدد الخدمات بالكمائن والتجمعات وتشديد نقاط التفتيش لمواجهة التدفقات نظرا لان المحافظة مقصد سياحي للزيارة من جميع المحافظات و خاصة اثناء العطلات الرسمية ، وزيادة الخدمات المرورية والرادارات على الطرق الداخلية والسريعة والتواجد الأمني بالمواقف العامة وتشديد الرقابة على الأسواق والاسعار للسلع الاستراتيجية. كما شدد محافظ البحر الأحمر علي إدارة المرور بضرورة التنسيق مع الطرق والكباري لمراجعة طرق المحافظة بالكامل ووضع اللافتات التحذيرية ولافتات الكيلومترات ، بالإضافة الي اختيار أماكن الكمائن بعناية حفاظا علي حياة الأفراد بها وذلك من خلال وضع الأكمنة علي الطرق المستقيمة بعيدا عن الملفات - الدورانات كما أكد علي ضرورة تطبيق القانون و تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين من سائقي المركبات اثناء السير عكس الاتجاه وخاصة بطريق القصير - مرسي علم وتحويلهم إلى النيابة العامة لتنفيذ القانون ضدهم . و شدد علي رؤساء المدن ضرورة متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدن ، وفسخ التعاقد مع شركات النظافة في حالة التقصير، مؤكدا علي ضرورة متابعة ومراقبة سيارات القاء الردش ومخلفات البناء والقيام بضبط المخالفين والتحفظ علي السيارات وعمل محضر غرامة لهم بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه في حالة إلقاء الردش في الأماكن الغير مخصصة لذلك . كما أكد اللواء عمرو حنفي على مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتشديد على متابعة الاجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة ، والعمل علي توفير أطباء بمستشفي الشلاتين المركزي وعمل توسعة بخزانات الصرف الصحي بالإضافة إلي توفير أكياس الدم بالثلاجات والأكسجين ، مشدداً علي تجهيز غرف الطوارئ وزيادة تمركزات سيارات الإسعاف علي امتداد طرق المحافظة من رأس غارب شمالاً وحتي حلايب جنوباً. كما أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري لتنفيذ لجان مشتركة للتفتيش علي محلات بيع الأطعمة ومراجعة المجازر بمدن المحافظة واستعدادها لذبح الأضاحي وتوفير المياه بها بالإضافة الي توفير عدد كافي من أطباء الطب البيطري ، وعمل حملات للكشف عن الأضاحي قبل العيد بفترة كافية وأيضا عمل حملات لمنع الذبح خارج المجازر وتغريم المخالف ، مشدداً علي مديرية التموين ضرورة قيام جميع مفتشي المديرية خلال الفترة الحالية بتشديد الرقابة والمتابعة اليومية على الأسواق والمحلات والمخابز للرقابة على الأوزان وعمل تقرير مفصل عن موقف معرض " أهلا رمضان " .