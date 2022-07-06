مجلس الوزراء ينفى إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء، مُشيرةً إلى أنه تم تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، وبالتعاون مع المحافظات، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال، وكذلك فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، فضلاً عن دعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم أداءهم لها في لقاءات هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، سيتم توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية، قبل العيد مباشرة، وذلك من خلال مشروع صكوك الإطعام، ثم ستستأنف الوزارة عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر احتياجاً.