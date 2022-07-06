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مجلس الوزراء النمساوى يناقش تطورات أزمة الغاز

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:43 م
مجلس الوزراء النمساوى يناقش تطورات أزمة الغاز الغاز
كتبت: هناء أبو العز

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بحث مجلس الوزراء النمساوي، اليوم الأربعاء، في اجتماعه برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، تطورات أزمة الغاز في البلاد في ظل تصاعد الخلاف مع روسيا التي قامت بقطع الإمدادات وتخفيضها مع العديد من الدول الأوروبية.
 
وقال نيهمر، في تصريحات اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الوزاري - إنه من أجل الحد من حالة عدم اليقين بين السكان بشأن مخاطر نقص الغاز في البلاد تقوم الحكومة الفيدرالية الآن بإطلاق حملة إعلامية عن تطورات الأزمة وحجم المخزون من الغاز وإعلانها بشفافية تامة.
 
وأوضح نيهمر أنه لا يزال من الممكن تحقيق هدف ملء صهاريج تخزين الغاز إلى 80 في المئة قبل فصل الشتاء .
 
من جهتها، أكدت وزير حماية المناخ ليونور جوسلر إن جميع الشركات الصناعية مطالبة بتخزين الغاز والامتناع قد يعرضها لعقوبات حكومية، مشيرة إلى أن هناك اتفاقية تعاون ثنائية مع ألمانيا في مجال تأمين احتياجات الغاز، هناك تركيز على تسريع وتيرة التخزين من أجل الاستعداد لفصل الشتاء.
 
 

النمسا

ازمة الغاز

روسيا واوكرانيا



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